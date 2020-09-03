Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Metruk binada çıkan yangın korkuttu

ISPARTA - Isparta'da metruk binada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yandaki binaya da sıçradı. Yanan iki metruk bina itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın Sülübey Mahallesi 3706. sokaktaki metruk binada başladı.Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarılırken, yangın, bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu'da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.