Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü
56 dakika önce
Bursa'da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü.
Bursa
'da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangına müdahale eden bir itfaiye er,i yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Yangın sabaha karşı 05: 10 sularında meydana gelirken Bursa merkez Osmangazi
ilçesi Kayhan
Mahallesi Ahmet Dai Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina tamamen yandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir boş bulunan metruk binada henüz yangının neden çıktığı belirlenemedi. Mahalle sakinleri binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları söylendi.
Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 3 adet itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:00 Kaynak: İHA
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