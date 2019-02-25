Son Dakika Haberleri: Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü

Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü

56 dakika önce

Bursa'da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü, System.String[]
Bursa'da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangına müdahale eden bir itfaiye er,i yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın sabaha karşı 05: 10 sularında meydana gelirken Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina tamamen yandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir boş bulunan metruk binada henüz yangının neden çıktığı belirlenemedi. Mahalle sakinleri binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları söylendi.

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 3 adet itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:00 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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