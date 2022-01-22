Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Konya'da metruk bir bina çıkan yangın elektrik trafoya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde bulunan metruk binada çıktı. Edinile bilgiye göre, metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale etti. Yangının çıktığı bina yanında bulunan trafoya sıçramaması için itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA