Metruk binada çıkan yangın yanındaki binaya da sıçradı - Son Dakika

BURSA'da, tek katlı metruk binada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle, yanındaki bir başka metruk binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek katlı metruk binada, henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yandaki bir başka metruk binaya daha sıçradı. Dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.Yangın nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapatılan Bursa-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşandı, araç kuyruğu meydana geldi. Trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangının söndürülmesinin ardından kara yolu trafiğe açıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.