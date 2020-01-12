Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bey Mahallesinde bulunan çıkmaz bir sokakta kullanılmayan 2 katlı binada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, söndürme çalışması başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.