Metruk binada çuval içindeki uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis metruk binada bir kişinin üzerinde ve yakınındaki çuvalda uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde ve yakınındaki çuvalda yapılan aramada, 3 kilo 777 gram esrar ve 0,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.