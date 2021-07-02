METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ - Son Dakika

METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ

ANTALYA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mahsun Uyanık (26), metruk bir binada ölü bulundu.

ANTALYA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mahsun Uyanık (26), metruk bir binada ölü bulundu. Olay, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. 1171 Sokak üzerindeki metruk haldeki binaya gelenler, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin, Mahsun Uyanık olduğunu belirledi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Uyanık'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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