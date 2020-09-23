Metruk binada ikinci şüpheli ölüm - Son Dakika

Antalya'da kullanılmayan metruk binada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Aynı binada 2 ay önce de bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana geldi. Bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri 40 yaşındaki Mithat Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Aslan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce aynı yapının damında bir kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu. - ANTALYA