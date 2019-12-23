Metruk binada intihar girişimi - Son Dakika
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Metruk binada intihar girişimi

6 saat önce

Metruk binada intihar girişimiIsparta'da metruk binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Metruk binada intihar girişimi

Isparta'da metruk binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şehir Hastanesi karşısında bulunan ve bir süre önce yanan 3 katlı metruk binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarda bir kişinin binanın üst katında bulunduğu ve intihar edebileceği bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Binanın üst katında dolaşan ve adının M. olduğu belirlenen şüpheli, polislere ilk olarak Fotoğrafımı çekerlerse atlarım diyerek gazetecilerin uzaklaştırılmasını istedi. Emniyet ekipleri M.'nin yanına çıktı ve kendisini ikna etmeye uğraştı. Kısa sürede ikna olan ve polislerle birlikte binadan inen M. olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Metruk binada intihar girişimi

Şehir Hastanesi, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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