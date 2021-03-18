Metruk binada kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi 15.Sokak'ta bulunan metruk bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 yuvarlak masada kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Metruk bina mühürlenirken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve korona virüs tedbirlerini ihlalden kişi başı 900 olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA