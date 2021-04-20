Metruk binada kumar oynayan 8 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde metruk bir binada kumar oynayan 8 şahsa toplamda 38 bin 440 TL para cezası uygulandı.

Suşehri İlçesi, Asağısarıca köyü mevkisinde G.A. adlı şahsa ait eski değirmen olan metruk binada kumar oynandığı duyumunun alınması üzerine jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şahısların araç aküsünden aydınlatma için kablo çektikleri ve kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 şahsın her birine kumar oynamak kabahatinden bin 336 TL, Hıfzıssıhha Kanunu 282 maddesi kapsamından 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 38 bin 440 TL idari para cezası uygulandı . Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS