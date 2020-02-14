Metruk binada öldürülen Zeynep'in annesi umreye gönderilecek - Son Dakika

Kırklareli'de geçen yıl mart ayında metruk binada öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin'in annesi, Vali Osman Bilgin'in girişimleriyle umreye gönderilecek.

Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaretinde, Kur'an kursundaki kadınlarla bir araya geldi.

Kursta eğitim gören Zeynep Esin'in annesi Elif Esin, Vali Bilgin'den kendisini umreye göndermesi talebinde bulundu.

Bilgin, talebini kabul ederek, Esin'e beraberinde 2 kişi ile umreye gönderme sözü verdi.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elif Esin'in umre talebini yerine getireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Esin ailesinin çok acı günler geçirdiğini, aileyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirten Bilgin, "Kızımız maalesef katledilmişti. Annesiyle yaptığımız görüşmede umreye gitmek istediğini belirtti. Biz de bir hayırseverimize ilettik ve sağ olsun kardeşimizin 2 kişiyle umreye gitmesini finanse ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşimizin acısını hafifletmek adına hem de ibadetini yapması için çok güzel vesile olur." dedi.

Bilgin, ayrıca, 1996 yılında Bingöl'de terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Tuncay Güdücü'nün eşi Gülveren Güdücü ile 1980 yılında Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Behzat Dengiz'in eşi Selime Dengiz'in de umreye gönderileceğini kaydetti.

Elif Esin de umreye gideceğinden dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Allah herkese umreyi nasip etsin" diyen anne Esin, Vali Bilgin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeynep Esin'in 28 Mart'ta eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusu yapmış, 7 saat süren arama çalışmalarında çocuğun evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk binada başına tuğla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.