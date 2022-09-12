Muradiye Mahallesi Hurşit Kuyu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk yapının giriş katında korkunç bir olay meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giden 17 yaşındaki K.B., kendisinin 19 yaşındaki U.Y. adlı şüpheli tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, davacı ve şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu - Son Dakika

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