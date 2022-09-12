Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu - Son Dakika
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Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu

12.09.2022 21:34
Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk bir yapıda tecavüze uğradığını öne süren 17 yaşındaki bir kız, 19 yaşındaki şahıstan şikayetçi oldu. Şüpheli savcılığın talimatıyla gözaltına alınırken mağdurun kayıp kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Muradiye Mahallesi Hurşit Kuyu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk yapının giriş katında korkunç bir olay meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giden 17 yaşındaki K.B., kendisinin 19 yaşındaki U.Y. adlı şüpheli tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, davacı ve şikayetçi oldu.

Metruk binada tecavüze uğradığını öne süren 17 yaşındaki kız, karakola koştu

OLAY YERİ İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu metruk yapıya giderek incelemelerde bulundu. Tekirdağ İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de gelerek detaylı araştırma yaptı.

Metruk binada tecavüze uğradığını öne süren 17 yaşındaki kız, karakola koştu

GÖZALTINA ALINDI

Muratlı Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli U.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, mağdur K.B.'nin kayıp kaydının bulunduğu ve polis ekiplerince arandığı ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu - Son Dakika
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