Son Dakika Haberleri: Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Batman'da metruk binada uyuşturucu madde ele geçirilirken, binada bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Batman'da metruk binada uyuşturucu madde ele geçirilirken, binada bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada metruk bir binaya baskın düzenledi. Aramada kağıda sarılı 17.41 gram eroin, kağıda sarılı 7.25 gram taş eroin, 8 adet kağıda sarılı satışa hazır toplam 7.90 gram eroin ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Metruk binadaki 3 şahıs gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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