Metruk binada yakalanan şahısların üzerinden eroin çıktı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde mahalle bekçileri tarafından metruk bir evde yakalanan 2 şüphelinin üzerinden eroin maddesi çıktı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
'nin Keşan
ilçesinde mahalle bekçileri tarafından metruk bir evde yakalanan 2 şüphelinin üzerinden eroin maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran Salı günü Keşan'da çarşı mahalle bekçileri tarafından metruk evlerde yapılan kontrollerde Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak'taki metruk bir binada K.T.K. ve H.C.K. isimli iki şüpheli bulundu. Şahısların kimlik sorgularında arama kaydına rastlanmazken, H.C.K.'nın üzerinde kağıda sarılı eroin maddesi bulundu. Ekipler bina içerisinde yaptığı aramalarda sigara kutusunun içinde iki adet eroin olması muhtemel kağıda sarılı halde maddeler ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE
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