Son Dakika Haberleri: Metruk binada yangın
Son Dakika Güncel Metruk binada yangın

Metruk binada yangın

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde iki katlı metruk bir müstakil binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı polis ekiplerince çevredeki binalar tahliye edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Metruk binada yangın

Adıyaman, İtfaiye, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:13 Kaynak: AA
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