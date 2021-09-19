Metruk binada yangın paniği - Son Dakika

Metruk binada yangın paniği

Yangının bahçelerine sıçrayacağını düşünen mahalleliçeşme hortumu ile ağaçları suladı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu. Yangının bahçelerine sıçrayacağı korkusunu yaşayan vatandaşlar, çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu.

Yangın, Kepez İlçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının bahçelerinde bulunan ağaçlara sıçrayacağının korkusunu yaşayan mahalle halkı ise çeşme hortumu ile ağaçları suladı. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen S.U.isminde bir şahsı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve işlemlerinin Kepez Polis Merkezinde devam ettiği öğrenildi.