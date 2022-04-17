METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika
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METRUK BİNADA YANGIN

17.04.2022 15:13

ANTALYA'da metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

ANTALYA'da metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Çevredekiler yangını meraklı gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerindeki metruk binada bilinmeyen sebeple yangın başladı. Yandaki binaları da tehdit eden alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daha önce de yanan ve bu sebeple çatısının bir bölümü olmayan metruk binadaki alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bu sırada çevredekiler, güvenlik sebebiyle polis tarafından kapatılan sokakta yangını izledi. Bazı kişiler de cep telefonu ile itfaiyenin müdahalesini kayıt altına aldı. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye inceleme başlattı.

METRUK BİNADA YANGIN
METRUK BİNADA YANGIN

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Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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