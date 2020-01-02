Metruk binada yangın - itfaiye kurtarma çalışmaları - Son Dakika
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Metruk binada yangın - itfaiye kurtarma çalışmaları

7 saat önce

Yangından detaylar Söndürme çalışmalarından detaylar Yangından etkilenenlerin kurtarılması İSTANBUL - Fatih'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangından detaylar

Söndürme çalışmalarından detaylar

Yangından etkilenenlerin kurtarılması İSTANBUL - Fatih'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Metruk binada yangın - itfaiye kurtarma çalışmaları

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:51 Kaynak: AA
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