Metruk binada yangın - itfaiye kurtarma çalışmaları - Son Dakika

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Metruk binada yangın - itfaiye kurtarma çalışmaları
7 saat önce
Yangından detaylar Söndürme çalışmalarından detaylar Yangından etkilenenlerin kurtarılması İSTANBUL - Fatih'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:51 Kaynak: AA
Yangından detaylar
Söndürme çalışmalarından detaylar
Yangından etkilenenlerin kurtarılması İSTANBUL - Fatih'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
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