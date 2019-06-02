Son Dakika Haberleri: Metruk binada yaşayan aileye yardım eli
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Metruk binada yaşayan aileye yardım eli

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki metruk binada yaşamını sürdürmeye çalışan aileye belediye başkanı Ökkeş Kavak sahip çıktı.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki metruk binada yaşamını sürdürmeye çalışan aileye belediye başkanı Ökkeş Kavak sahip çıktı.

Nurdağı Alparslan Türkeş Mahallesi'nde üzeri branda ile örtülü metruk bir bir binada yaşamını sürdürmeye çalışan üç çocuklu Mustafa ve eşi Ayten Özbek'i ziyaret eden belediye başkanı Ökkeş Kavak, aileyi yeni bir eve kavuşturacağının müjdesini verdi.
Kirasını ödemekte güçlük yaşadığı için oturduğu evden çıkmak zorunda kalan Özbek ailesinin yaşadığı zorlukları yerinde ziyaret ederek gören Kavak, Ramazan Bayramı öncesi ailenin tahsis ettikleri eve taşınmasını sağladı. Başkan Kavak, sağlıksız koşullarda hayatlarını devam ettiren aile için ev yapmalarına yardımcı olma sözünü de verdi. Ailenin çocuklarının okul masrafları için de yardımcı olacaklarını belirtti.

Kavak, yaptığı açıklamada, aile için gereken yardımların yapılacağını belirterek, yokluğun paylaştıkça azalacağını, mutluluğun ise çoğalacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:54 Kaynak: AA
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