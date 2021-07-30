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Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması - Son Dakika

Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması

30.07.2021 12:10
Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması, System.String[]

ANKARA'da, metruk binada Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Batuhan Yıldız (20), savunmasında, taciz edildiğini ileri sürdü.

ANKARA'da, metruk binada Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Batuhan Yıldız (20), savunmasında, taciz edildiğini ileri sürdü. Yıldız, "Maktul, beni boynumdan öptü. Tacizlerine devam edince 'Ne yapıyorsun' dedim. Elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına 1-2 kere vurdum" dedi.

Olay, 8 Aralık 2020'de, Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Yıldız, tartıştığı Ali Rıza Koçak'ı başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Yıldız, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'TACİZLERİNE DEVAM EDİNCE TAŞLA KAFASINA 1-2 KERE VURDUM'Tutuklu sanık Batuhan Yıldız'ın Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yıldız, savunmasında, olay günü alkol aldığını ve olay yerinden geçerken önceden tanımadığı Ali Rıza Koçak'ın, kendisini el kol hareketleri yaparak metruk binaya çağırdığını iddia etti. Yıldız, "Binaya girdiğimde maktul bir arkadaşıyla birlikte kolonya içiyordu. Beni yanına oturttu, bir süre sonra beni boynumdan öptü. Tacizlerine devam edince 'Ne yapıyorsun' dedim. Küfretti daha sonra elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına 1-2 kere vurdum. Yere düşünce de kaçtım. Olaydan çok etkilendim, sürekli şahsın hayalini görüyorum" dedi.TANIK: 'ALİ RIZA'YI ÖLDÜRECEĞİM' DEDİOlay sırasında harabe binada bulunan tanık A.A. ise ifadesinde, Ali Rıza Koçak ile alkol aldıklarını daha sonra uyumak üzerelerken gencin ayaklarını dürttüğünü söyleyerek, "Bana 'Sen çık, ben Ali Rıza'yı öldüreceğim' dedi. Ali Rıza'nın yanına gitti ve tartışmaya başladılar. Elindeki 1,5 litrelik su şişesiyle maktulun kafasına vurdu. Bu sırada ben kaçtım. Müdahale edecek durumda değildim. Batuhan Yıldız, elleri kanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşırken bekçiler yakaladı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık ve psikolojik durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması
Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması

Ali Rıza Koçak, Aralık, Ankara, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması - Son Dakika


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