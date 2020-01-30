Metruk binadaki yangın yan binaya sıçradı - Son Dakika
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Metruk binadaki yangın yan binaya sıçradı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, hatalı parklar ve dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın saat 06: 20 sıralarında Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatı katına da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, sokakların dar oluşu ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜDÜ

Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri yakından izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Metruk binadaki yangın yan binaya sıçradı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:10 Kaynak: DHA
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