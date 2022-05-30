Metruk binadaki yüzlerce limon kasası yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde metruk bir binada çıkan yangında içeride bulunan binden fazla limon kasası alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi, Bahçeler mevkisinde, içerisinde binden fazla limon kasası bulunan metruk evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın plastik ve tahta limon kasalarını kısa sürede sarınca alevler dışarı taşarak çevredeki ağaçlara da zarar verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yaklaşık bir saatlik mücadele sonrası yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)