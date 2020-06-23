Metrûk binalar için özel ekip - Son Dakika

Metrûk binalar için özel ekip

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu özel ekiple şehrin muhtelif yerlerindeki metrük binaları tek tek tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor.

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu özel ekiple şehrin muhtelif yerlerindeki metrük binaları tek tek tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor.

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Yıldırım Belediyesi, atıl durumda bırakıldığı için madde bağımlılarının yuvası haline gelen ve kent estetiğine uygun olmayan metrük yerlerin yıkımına aralıksız devam ediyor. İlçede metrük halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehdit eden kullanılamaz durumdaki yapılar, Yıldırım Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel bir ekiple tespit edildikten sonra zabıta eşliğinde yıkılıyor. Yıkım esnasında metruk bina içinde son kontroller yapılırken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede geniş tedbirler alınıyor. Ayrıca yıkım yapılırken oluşan toz içinde tazyikli su kullanılırken, molozlar kamyonlara doldurularak yıkım alanı tertemiz hale getiriliyor. Ülke çapında madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında metrük yapıların yıkılması ve halkın huzurunun sağlanması için yapılan çalışmaların Yıldırım'da sürdüğünü kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği günden bugüne kadar ilçede toplam 119 metruk binanın yıkıldığını,bu rakamın 2020 yılı sonunda 150'yi bulacağını bildirdi.


Yıldırımlıların can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençler için tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam edeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, bir süre sonra madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, çocukları için haklı olarak endişe ediyor. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden bu binaları olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce bünyemizde oluşturduğumuz özel bir ekiple tespit ederek yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem çarpık yapılaşmanın önüne geçiyor hem de vatandaşımızın huzurunu ön planda tutuyoruz. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz'444 16 02' numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'mize taleplerini iletirlerse bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:56 Kaynak: İHA

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