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Metruk binalar yıkılacak

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan metruk binaların yıkılması kararlaştırıldı.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan metruk binaların yıkılması kararlaştırıldı.


Sivas'ın Ulaş İlçesinde kullanılmayan ve tehlike oluşturulan metruk binalarla ilgili İlçe Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında toplantı düzenlerdi. Toplantıya, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amiri vekili Sami Dikme ve Metruk Bina Tespit Komisyonu görevlileri katıldı.


Toplantıda, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Emniyet ve Asayiş yönünden tehlike oluşturan ve yıkılması gereken metruk binaların tespiti ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi görüşüldü. kış şartları göz önünde bulundurularak yıkımlarının hızlandırılması yönünde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.


Toplantıda bir an önce encümen kararı alınarak gerekli tebligatların yapılması, İlçede mahalli idare birliklerinin işbirliği ile yıkımların gerçekleştirilerek oluşabilecek tehlikenin bir an önce giderilmesi ve yıkıma kadar kolluk kuvvetlerinin gerekli güvenlik tedbirlerini alması karara bağlandı. - SİVAS

Yıldırım Turan, Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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