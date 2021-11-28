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Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek - Son Dakika

Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek

28.11.2021 13:17
Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların, tespit tarihinden sonra yerleşim yeri olarak gösterilmesine müsaade edilemeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların, tespit tarihinden sonra yerleşim yeri olarak gösterilmesine müsaade edilemeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine metruk binalarla ilgili genelge gönderildi.

Genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, bugüne kadar tespiti yapılan 106 bin 792 metruk binanın yüzde 66,06'sına denk gelen 70 bin 546'sının yıkıldığı, yüzde 15,55'ine denk gelen 16 bin 608'inin rehabilite edildiği ve güvenlik tedbiri alındığı belirtildi.

Ülke genelindeki metruk binaların toplam yüzde 81,61'ine denk gelen 87 bin 154'üne işlem yapıldığı, geriye kalan yüzde 18,39'una denk gelen 19 bin 638 binanın ise yıkılma/iyileştirme çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

3194 sayılı İmar Kanununun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valiliklerce tespit edilen metruk yapıların, tebliğinden itibaren yapı sahibince 30 gün içinde ortadan kaldırılması gerektiği aktarıldı.

Bu yapılmadığı takdirde tehlikenin giderilmesi için belediye veya valilikçe yıkım işlerinin yapılması ve bu masrafın yüzde 20'den fazlasının yapı sahibinden tahsil edilmesinin hüküm altına alındığı kaydedildi.

Genelgede ayrıca 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3'üncü maddesinde yerleşim yeri adresi "sürekli kalma niyetiyle oturulan yer" olarak tanımlandığı, mezkur Kanunun "Adres bilgisi ve güncellenmesi" başlıklı 49'uncu maddesinde il özel idareleri ve belediyelerin sorumluluk alanlarındaki adresleri bu adres standardına uygun olarak tanımlayıp adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü oldukları anımsatıldı.

Okul kaydı için metruk binalar yerleşim yeri gösterilemeyecek

Metruk binaların usulüne uygun tebligat yapılmasından kaçınanlar ile okul kaydı gibi özel sebepler nedeniyle yerleşim yeri adresi olarak gösterilmesine son verilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şunlar kaydedildi:

"Valilik veya belediye tarafından metruk bina olduğu tespiti yapılan yapıların, yerleşim yeri adresi olarak bildirilmesine (tespit tarihinden sonra) müsaade edilmeyecek.

Bu doğrultuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yapı ve bina katmanlarına 'Metruk Bina' kayıt ve açıklama alanı eklendi. Böylelikle metruk bina olduğu tespit edilen yapılara ilişkin bilgiler yetkili idarelerce (il özel idaresi ve belediye), MAKS ve AKS üzerinden gecikmeksizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacak.

Valilikler ve belediyeler tarafından yapının metruk olduğu bilgisinin MAKS ve AKS'ye işlenmesiyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce metruk yapılara adres bildiriminin yapılması elektronik ortamda engellenecek."

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek - Son Dakika


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