Metruk binaların yıkılmasına ilişkin teklif TBMM'de
37 dakika önce
AK Parti, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33
, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
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