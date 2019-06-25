Son Dakika Haberleri: Metruk binaların yıkılmasına ilişkin teklif TBMM'de
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Metruk binaların yıkılmasına ilişkin teklif TBMM'de

37 dakika önce

AK Parti, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Metruk binaların yıkılmasına ilişkin teklif TBMM'de, System.String[]
AK Parti, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33 
AK Parti, Ekonomi
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