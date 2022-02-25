Metruk binaların yıkımı başladı - Son Dakika
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Metruk binaların yıkımı başladı

25.02.2022 15:21
Metruk binaların yıkımı başladı

Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde asayiş ve güvenlik bakımından tehlike arzeden metruk binaların yıkımına başladı.

Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde asayiş ve güvenlik bakımından tehlike arzeden metruk binaların yıkımına başladı. Burhaniye Belediyesi kötü amaçlı kullanıldığına yönelik şikayetlerin geldiği metruk binaları, imar kanununun 39. maddesi gereği bu yapıların yıkımları için karar alarak yıkımlarına başladı.

İlçede tespiti yapılan 79 metruk binanın sahiplerine ulaşılması için Adrese Dayalı Nüfus Sistemi ve tapu müdürlüğünde yapılan araştırmalar sonucu bulunan bina sahiplerine tebligatlar yollandı. Ayrıca belediye internet sitesinde ve yerel gazetelerde listeler yayımlandı. 79 yapıdan 49 adedinin belediye ve sahipleri tarafından yıkımı yapılırken 30 bina ise sahipleri bulunana kadar mühürlendi. Verilen süre dolduğundan kendi imkanlarıyla yıkımı yapılan binalar haricindeki binaların belediye tarafından yıkım işlemleri başladı. Yıkımı belediye tarafından yapılan binalar için yıkım bedelinin %20 fazlası ile tahsilatı yapılacak. Tüm metruk binaların yıkımı sonrasında Burhaniye'de asayiş, güvenlik ve kötü amaçlı bir şekilde kullanılması engellenirken aynı zamanda görüntü kirliliğininde önüne geçilmiş olacak. - BALIKESİR

Metruk binaların yıkımı başladı
Metruk binaların yıkımı başladı
Metruk binaların yıkımı başladı
Metruk binaların yıkımı başladı
Metruk binaların yıkımı başladı
Metruk binaların yıkımı başladı

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Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Hisarcık, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binaların yıkımı başladı - Son Dakika


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