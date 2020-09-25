Metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye ekipleri tarafından emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatıyla Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tespit edilen metruk binaların yıkımı aralıksız gerçekleştiriliyor.

Metruk binaların yıkımı ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gölbaşı Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığımız metruk binaların yıkım çalışmasını bu yıl da hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz genelindeki tüm mahallelerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binalarda gerekli incelemelerin ardından yıkıma başladık. Görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim için çok önemlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN