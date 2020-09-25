Metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Metruk binaların yıkımı devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye ekipleri tarafından emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Metruk binaların yıkımı devam ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye ekipleri tarafından emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatıyla Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tespit edilen metruk binaların yıkımı aralıksız gerçekleştiriliyor.

Metruk binaların yıkımı ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gölbaşı Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığımız metruk binaların yıkım çalışmasını bu yıl da hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz genelindeki tüm mahallelerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binalarda gerekli incelemelerin ardından yıkıma başladık. Görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim için çok önemlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın         
14:21
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu         
12:24
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı         
11:44
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 15:59:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metruk binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei