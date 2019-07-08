Metruk binalarla mücadele

Eskişehir'de mevcut riskli metruk binalardan 2018 yılında 325, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 248 metruk binanın yıkılması sağlandığı bildirildi.

Eskişehir'de mevcut riskli metruk binalardan 2018 yılında 325, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 248 metruk binanın yıkılması sağlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suçların önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından çevresel koşulların iyileştirilmesinin en başta gelen önlemler arasında yer aldığı kaydedildi.

Düzenli bir çevrenin ve yerleşim yapısının suçların azalmasına, olumsuz çevre ortamının ise suçların artmasına sebep olduğu bilinen bir gerçek olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, suç işlenmesine, suç işleyenlerin saklanmalarına, çevre kirliliğine, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmasına imkan veren metruk binaların yıkılması veya rehabilitelerinin sağlanması, vatandaşlarımızın güvenlik endişesinin ortadan kaldırılması, toplum nezdinde oluşabilecek suç korkusu ve güvensizlik hissi bakımından büyük önem arz etmektedir."

563 metruk binanın yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı "Metruk Binalarla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde, Eskişehir'de bulunan güvenlik açısından riskli metruk binaların yıkılması, rehabilite edilmesi için valilik koordinesinde gerek bina sahipleri ile gerekse ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarıyla çalışmalara ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda il merkezimizde mevcut riskli metruk binalardan; 2018 yılında 325, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 248 olmak üzere toplam 563 metruk binanın yıkılması, rehabilite edilmesi sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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