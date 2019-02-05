Son Dakika Haberleri: Metruk Binanın Bahçesinde Bebek Bulundu

Metruk Binanın Bahçesinde Bebek Bulundu

57 dakika önce

Siirt'te metruk bir binanın bahçesinde erkek bebek bulundu.

Siirt'te metruk bir binanın bahçesinde erkek bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Barış Mahallesi 1321. Sokak'ta metruk bir binanın bahçesinde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine götürülen bebek tedavi altına alındı.

Olayın ardından hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin 5-6 günlük bir erkek bebek olduğunu söyledi.

Gereken müdahalenin yapıldığını ifade eden Ömür, "Çok şükür bebeğimizin sağlık durumu iyi. Bebeği hastanemizin yeni doğan ünitesinde müşahade altına aldık." diye konuştu.

Polis ekipleri, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Barış Mahallesi, Polis, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik! 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı

Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı Milli Güreşçi Evin Demirhan Trafik Kazasında Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 22:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metruk Binanın Bahçesinde Bebek Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]