METRUK BİNANIN ÇATI KATINDAN DÜŞEN MOLOZ, SÜRÜCÜYÜ YARALADI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan 2 katlı metruk binanın çatı katındaki duvarların bir bölümü park halindeki tarım aracının üzerine yıkıldı. Olayda araç sürücüsü Muharrem Kart (50) yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Emrullahoğlu Mahallesi Kantaroğlu Sokak'ta meydana geldi. İki katlı metruk binanın çatı katının duvarının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 'patpat' diye bilinen tarım aracının üzerine yıkıldı. Metruk binadan kopan moloz parçalarının altında kalan araç sürücüsü Muharrem Kart yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kart, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kart'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, araçta maddi hasar meydana geldi.