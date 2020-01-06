Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi - Son Dakika

Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi

6 saat önce

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle metruk binanın duvarından kopan parçalar, bir otomobilin üstüne devrilerek hasara neden oldu.

Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi, System.String[]

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle metruk binanın duvarından kopan parçalar, bir otomobilin üstüne devrilerek hasara neden oldu.

Poyraz fırtınası dolayısıyla, Fevzipaşa Mahallesi 1 No'lu Büyük Cami Sokağı'nda çatısı olmayan metruk bir binanın duvarından kopan parçalar, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Tahsin Avcı'ya ait 17 AZZ 545 plakalı araçta hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra araç sahibi Avcı, aracını bölgeden kaldırdı.

Poyraz Fırtınası, Fevzipaşa, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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