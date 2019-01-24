Son Dakika Haberleri: Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı

Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde kullanılmayan bir metruk binanın su saatleri çalındı.

Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde kullanılmayan bir metruk binanın su saatleri çalındı.

Olay, Büyükcami Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sahibi İsmail Mumin Erkoç, uzun süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binanın su saatlerini iptal ettirmek için SASKİ ekipleri ile birlikte eve geldiklerinde sayaçların yerinde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzere olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemeler sonunda hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Su saatleri çalınan metruk binanın sahibi tarafından yıkılacağı öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:11:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]