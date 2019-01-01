Son Dakika Haberleri: Metruk Binayı Ateşe Verdiler

Metruk Binayı Ateşe Verdiler

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verilen metruk bina alevlere teslim oldu.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verilen metruk bina alevlere teslim oldu.

Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki 161 numaralı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yangın sırasında metruk binanın camları patlayarak çevreye saçıldı. itfaiye ekipleri ise yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürme işlemi sırasında ise ortaya yoğun duman çıktı. Yangın nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken Forum Aydın istikametine giden araçlar ise trafik polisleri tarafından ara sokaklara yönlendirildi. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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