Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı

27.02.2022 17:41

Ankara'da metruk bir binayı imalathaneye çevirip piyasaya kaçak sigara süren 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ankara'da metruk bir binayı imalathaneye çevirip piyasaya kaçak sigara süren 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Altındağ'da devriye görevindeki Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Mahallesi Atakent Sokak'ta elinde iki karton kutu taşıyan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

Peşindeki polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli elindeki kutuları atarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra saklandığı metruk binada yakalanan S.D. kartonların içerisinde kaçak sigara olduğunu itiraf etti.

Bu sırada binanın birinci katında sesler duyan ekipler yaptıkları kontrollerde bir dairenin kaçak sigara imalathanesine çevrildiğini görürken, içerideki A.K ve N.S'yi makine ile kaçak tütün sararken suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada bir sigara sarma makinesi, 4 çuval içerisinde toplam 89 kilogram kıyılmış tütün, peketlenerek satışa hazır halde toplam 18 bin sarılmış sigara, 4 koli içerisinde toplam 39 bin boş makoron, sigaraların paketlenmesinde kullanılan jelatin malzemeleri ile çok sayıda kaçak bandrol ele geçirildi.

Şüphelilerin her birine 23 bin 697 lira olmak üzere toplam 71 bin 91 lira cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen malzemeler Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı
Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı
Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metruk binayı kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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