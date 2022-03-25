Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi - Son Dakika
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Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi

25.03.2022 17:52
Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 katlı metruk bina geçtiğimiz Ocak ayında çıkan yangının ardından şimdide tinercilerin mekanı haline geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 katlı metruk bina geçtiğimiz Ocak ayında çıkan yangının ardından şimdide tinercilerin mekanı haline geldi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi Çelikel Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bina geçtiğimiz Ocak ayında çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Yangının ardından binanın özellikle gece saatlerinde farklı amaçlar için kullanıldığını ifade eden mahalle sakinleri yetkililerden üzücü bir olay yaşanmadan önce önlem almalarını istedi. Gündüz saatlerinde hurda toplayan kişilerin gelerek binadaki demir ve benzeri malzemeleri söktüklerini belirten mahalle sakinleri, yaşananları polis ekiplerine de ihbar ettiklerini anlattı. Kaymakamlık, belediye ve emniyetten yardım istediklerini söyleyen mahalle sakinleri "Biz mahalle halkı olarak bu binada olan bitenden şikayetçiyiz. 2 ay önce binada yangın çıkarıldı. Isınmak için içeride ateş yakıyorlar ve yangın çıkıyor. Binaya kimin girip çıktığı belli değil. Tinercisi de, esrarkeşi de, alkoliği de buraya geliyor. İçeride fuhuş yapıldığı bile söyleniyor. Bu bina içeride birisi varken başlarına yıkılabilir. Yada buraya girip çıkanlar çocuklarımıza kızlarımıza musallat olabilir. Çok büyük tehlike altındayız. Kaymakamlık, belediye ve emniyetten bu konuda yardım bekliyoruz. Bu bina ya yıkılsın yada önlem alınsın" dedi.

(Vedat Kılıç/ İHA)

Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi
Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi
Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi
Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi
Metruk binayı kullananlar mahalleliyi bezdirdi

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Kaynak: İHA

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