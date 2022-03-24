Metruk ev cayır cayır yandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan metruk ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt Sokak'ta iki katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler metruk evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası metruk ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN