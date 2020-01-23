Metruk ev temizlikleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metruk ev temizlikleri devam ediyor - Son Dakika

Metruk ev temizlikleri devam ediyor

7 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan metruk ev temizlikleri devam ediyor.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan metruk ev temizlikleri devam ediyor.


İlçede Camikebir, M. Asım Köksal ve Sindelhöyük mahallelerinde, tehlike arz eden yapıları yıkan ekiplerin sonrasında oluşan hafriyat temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Can ve mal kaybının önüne geçmek ve kontrollü bir şekilde yıkımları yapmak için çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, diğer mahallelerde de tespit ettikleri evlerin temizliğini de aynı şekilde yapacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Asım Köksal, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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