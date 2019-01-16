Metruk Evde 2 Adet El Bombası Bulundu
50 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir metruk evde 2 adet el bombası bulundu.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde bir metruk evde 2 adet el bombası bulundu. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal
Mahallesi Milli Egemenlik Sokak üzerinde bulunan metruk evde 2 adet el bombası olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri evin içinde 2 adet el bombası buldu. Polis
ekiplerince sokak üzerine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından el bombaları imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cihan Karakış/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir