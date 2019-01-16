Son Dakika Haberleri: Metruk Evde 2 Adet El Bombası Bulundu

Metruk Evde 2 Adet El Bombası Bulundu

50 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir metruk evde 2 adet el bombası bulundu.

Metruk Evde 2 Adet El Bombası Bulundu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir metruk evde 2 adet el bombası bulundu. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak üzerinde bulunan metruk evde 2 adet el bombası olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri evin içinde 2 adet el bombası buldu. Polis ekiplerince sokak üzerine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından el bombaları imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Karakış/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Polis, Ereğli, Konya, Güncel
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