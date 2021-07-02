Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç, metruk bir evde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere 1071 sokak üzerindeki tek katlı metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinden Mahsun U. (26) adına kimlik çıkan gencin ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı - ANTALYA