Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı - Son Dakika

Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı

26.12.2020 16:22
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplayan 17 yaşındaki D.O., duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplayan 17 yaşındaki D.O., duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 247'nci sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen D.O., 2 katlı metruk evde atık toplamaya geldi. D.O., atık topladığı sırada duvarın çökmesiyle enkaz altında kaldı. D.O.'nun enkazın altında kaldığını gören çevredekiler sağlık görevlileri ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan D.O., ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetinin sürdüğü bildirildi.


- Diyarbakır
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı - Son Dakika


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