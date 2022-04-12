Metruk evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Metruk evde çıkan yangın korkuttu

12.04.2022 17:18
Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk evin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk evin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Yeni Mahalle'de metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Çatıdaki yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Metruk evde çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Nazilli'de ev yangını Son dakika haberi... Nazilli'de ev yangını Germencik'te deprem ve yangın tatbikatı yapıldı Germencik'te deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

İtfaiye, Nazilli, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Metruk evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement