Metruk evde çıkan yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metruk evde çıkan yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Metruk evde çıkan yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü

7 saat önce

Denizli'de metruk bir evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Metruk evde çıkan yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü, System.String[]

Denizli'de metruk bir evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 3389 Sokak üzerinde meydana geldi. Süleyman Ünlü isimli şahsa ait olduğu bildirilen metruk evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ardından ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.


Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayıp kızlar her yerde aranıyordu, İzmir'de bulundu
Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metruk evde çıkan yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]