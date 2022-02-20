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Metruk evde çöken duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Metruk evde çöken duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

20.02.2022 17:28
Metruk evde çöken duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk bir eve giren 10 yaşındaki çocuk, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk bir eve giren 10 yaşındaki çocuk, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 10.00 sıralarında Çınar ilçesi Yeşil Mahallesi'nde metruk bir eve giren 10 yaşındaki Mert Davulcu çöken duvarın altında kaldı. Çökme sesiyle birlikte metruk eve koşan çocuğun yakınları, duvar altından çıkarttıkları çocuğu Çınar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk evde çöken duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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