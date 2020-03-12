Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.

Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı, System.String[]

Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.


Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi. Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:49 Kaynak: İHA
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