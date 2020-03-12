Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:49 Kaynak: İHA
Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.
Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi. Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı. - TEKİRDAĞ
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