Son Dakika Haberleri: Metruk evde yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Metruk evde yangın

50 dakika önce

Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Metruk evde yangın, System.String[]
Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
Elazığ, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metruk evde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]