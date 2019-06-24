Metruk evde yangın
50 dakika önce
Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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