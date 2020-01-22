Metruk evde yaralı bulunan Muhammed, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı olarak bulunan Muhammed Veli Dümez (8), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.