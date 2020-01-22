Metruk evde yaralı bulunan Muhammed, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metruk evde yaralı bulunan Muhammed, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed, hastanede kurtarılamadı (2)

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8), ölümüyle ilgili dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı.

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed, hastanede kurtarılamadı (2), System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8), ölümüyle ilgili dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA KESİKLER VAR

Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatılırken, küçük çocuğun yüzü ile vücudunun pek çok yerinde bıçakla yapıldığı tespit edilen kesikler bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Çınar İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, küçük çocuğun adı açıklanmayan dayısı ile bir köylüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.


- Diyarbakır
Diyarbakır, Jandarma, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
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