Metruk evdeki yangın korkuttu
37 dakika önce
Niğde'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
Niğde'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Saruhan mahallesi Uzun Sokakta metruk bir evde alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
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